Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emita Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha ve istihbari çalışmalar sonucu, Van ve İstanbul’dan İzmir’de bulunan çeşitli kargo şubelerine gümrük kaçağı cep telefonlarının gönderileceğini tespit etti. Polis ekipleri, Van’dan gönderilen kargo paketlerinde mahkeme kararı ile arama yaptı. Aramada 46’sı android işletim sistemli olmak üzere bin 205 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. İstanbul’dan gönderilen kargo paketlerinin içerisinden ise 130 adet gümrük kaçağı cep telefonu çıktı. Her iki olayda ele geçirilen toplam bin 335 adet cep telefonunun bir firmaya ait olduğu bildirildi. Van’dan gönderilen cep telefonlarını teslim almak için gelen A.D. (24) polis ekiplerince yakalanırken diğer olayla ilgili şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen