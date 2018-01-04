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Karı koca eski iki öğretmene FETÖ’den toplam 13 yıl hapis

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün KHK ile kapatılan okullarında öğretmenlik yaptıkları, Bank Asya’ya yüklü miktarda para yatırdıkları ve by lock adlı programı kullandıkları iddiasıyla yargılanan karı koca eski iki öğretmene toplam 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Karı koca eski iki öğretmene FETÖden toplam 13 yıl hapis

04 Ocak 2018 15:04

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık ihraç öğretmen S.O., tutuklu sanığın eşi tutuksuz sanık ihraç öğretmen kadın N.O. ve avukatları hazır bulundu.
KHK ile kapatılan FETÖ okullarında öğretmenlik yapan tutuklu sanık S.O. mahkemede, “İş bulamadığım için o okullarda çalıştım. Benim telefonum akılsız telefondur, 4.kattan attığımda kırılmazdı, mesajı bile çalışmaz. Sadece arama için kullanırdım. Kilis’te dairem vardı, dairemi satıp, 2014’te iki hesap açtırıp, devlet garantili eşim ile benim hesaba ev almak düşüncesiyle para yatırdım” diye konuştu. Sanığın tutuksuz eşi de üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.O.’ya kastın yoğunluğunu da göz önünde bulundurup ‘silahlı terör örgütü üyesi olma’ suçundan 7 yıl 6 ay, sanığın eşi N.O.’ya da aynı suçtan 6 yıl 3 ay olmak üzere iki sanığa toplam 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. 

Şeref Kahraman

Etiketler: fetö, hapis, karı koca öğretmen, Kayseri

 

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