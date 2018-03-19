Diğer
Kategoriler

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

Manisa’nın Selendi ilçesinde 11 Mart tarihinde yaşanan kazada hayatını kaybeden kadının eşi, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karı koca motosiklet kazasında yaşamını yitirdi

19 Mart 2018 14:25

Kaza, 11 Mart günü Selendi ilçesi Kürkçü Mahallesi’nde meydana geldi. Uşak sınırındaki bahçesinde tütün fidesi suladıktan sonra Kürkçü Mahallesi’ne gelmek için yola çıkan Yunus Erkardaş (56) yönetimindeki 45 U 3327 plakalı sepetli motosiklet ile Kürkçü Mahallesi yönünden gelen Ramazan Ü. (26) idaresindeki 40 LA 818 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Yunus Erkardaş ağır yaralanırken, arkasında bulunan eşi 2 çocuk annesi Ayşe Erkardaş (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Yunus Erkardaş bu sabah yaşamını yitirdi. Erkardaş’ın cenazesi bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kürkçü Mahallesi’nde toprağa verilecek.  

Adem Çakır

Etiketler: manisa, motosiklet kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç