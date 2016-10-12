Kaza, Gönence Mahallesi - Malkara yolu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye, Malkara ilçesine seyir halinde olan C.D. yönetimindeki 59 LV 485 plakalı otomobil, yokuşa çıktığı sırada başka bir araçla çarpışması sonucu takla attı. Şarampole yuvarlanan araç ters döndü. Takla atan araçtan sürücü C.D. ve eşi A.D. yaralı olarak sağ çıktı. Hafif şekilde yaralanan karı koca, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edildi. Olay yerinde İHA muhabirine konuşan bir genç, "Kaza yapanlar bizim yakınımız oluyor. Çok şükür ikisi de bu aracın altından sağ çıkmış. Allah korumuş" dedi.