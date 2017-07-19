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Karı koca yasadışı kenevir yetiştiriken yakalandı

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yasa dışı ekim yaptıkları iddia edilen karı koca gözaltına alındı.

Karı koca yasadışı kenevir yetiştiriken yakalandı

19 Temmuz 2017 15:19

Edinilen bilgiye göre; İ.Y. ve D.Y. isimli karı kocanın, Aydın’ın Bozdoğan ilçesi Kılavuzlar Mahallesinde bulunan arazilerinde kenevir bitkisi yetiştirdiği duyumunu alan jandarma ekipleri harekete geçti. İhbar ile ilgili olarak gerekli araştırmalar sonrası adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahısların Kılavuzlar Mahallesinde bulunan zeytin bahçesi ve evlerinde yapılan arama neticesinde boyları 70 ile 140 santimetre arasında değişen 300 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözöaltına alınan şüpheliler İ.Y. ve D.Y. ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. 

Mehmet Barlas

Etiketler: aydın, kenevir


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