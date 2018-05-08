Diğer
Kategoriler

Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 28 Nisan tarihinde sokak ortasında tartıştıkları bir kişi tarafından öldürülen karı-kocanın silahla vurulma anları, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

08 Mayıs 2018 21:31
Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz 28 Nisan tarihinde saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen M.Ö. (63) isimli bir şahıs, Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya’yı vuran M.Ö. yerde karısının üzerine kapanan Mustafa Kaya’ya da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya, ardından da Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

Zanlı Kırıkkale’de teslim oldu

Öte yandan, cinayetin ardından memleketi Kırıkkale'ye giden M.Ö.'nün 1 Mayıs tarihinde Kırıkkale emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Akhisar emniyetine teslim edilen cinayet zanlısı M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlı M.Ö.’nün, Mustafa-Zeynep Kaya çiftini alacak-verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafında da saniye saniye görüntülendi. Gündüz saatlerinde sokak ortasında Mustafa-Zeynep Kaya çiftini bekleyen zanlı M.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile çiftin yanına giderek tartışmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların da tartışmayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. önce Zeynep Kaya’ya arka arkaya ateş ediyor. Yere yığılan Zeynep Kaya’nın üzerine kapanan kocası Mustafa Kaya’ya da yerde ateş eden zanlı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

Barış Gezici - Önder Aydın

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 24°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç