Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

Olay, geçtiğimiz 28 Nisan tarihinde saat 15.30 sıralarında 50. Sokak Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis olduğu öğrenilen M.Ö. (63) isimli bir şahıs, Mustafa (43) ve Zeynep (36) Kaya çiftiyle önce tartıştı ardından da belinden çıkardığı silahla kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya’yı vuran M.Ö. yerde karısının üzerine kapanan Mustafa Kaya’ya da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, vatandaşlar 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan karı-koca Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen önce Zeynep Kaya, ardından da Mustafa Kaya hayatını kaybetti.

Zanlı Kırıkkale’de teslim oldu

Öte yandan, cinayetin ardından memleketi Kırıkkale'ye giden M.Ö.'nün 1 Mayıs tarihinde Kırıkkale emniyetine giderek teslim olduğu öğrenildi. Akhisar emniyetine teslim edilen cinayet zanlısı M.Ö. emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Akhisar Kapalı Cezaevine gönderildi. Zanlı M.Ö.’nün, Mustafa-Zeynep Kaya çiftini alacak-verecek meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Cinayet anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafında da saniye saniye görüntülendi. Gündüz saatlerinde sokak ortasında Mustafa-Zeynep Kaya çiftini bekleyen zanlı M.Ö., belinden çıkardığı tabanca ile çiftin yanına giderek tartışmaya başlıyor. Çevredeki vatandaşların da tartışmayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö. önce Zeynep Kaya’ya arka arkaya ateş ediyor. Yere yığılan Zeynep Kaya’nın üzerine kapanan kocası Mustafa Kaya’ya da yerde ateş eden zanlı, hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

Barış Gezici - Önder Aydın