Yangın, akşam saatlerinde Düzce’de Karaca Mahallesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca Mahallesi Işık Sokak’ta Harun Yeşilyurt’a ait iki katlı ahşap evin baca kısmında yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevlerden ev sahibi Hasan Yeşilyurt ile eşi Fadime Yeşilyurt yaralandılar. Yaralılar etrafta bulunan vatandaşların yardımı ile evden çıkarıldı ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldüler. Diğer yandan yangına müdahale eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha da büyümesini engellediler.

Yangın sırasında yaşlı çifti evden çıkarak Karaca Mahallesi Muhtar Azası Engin Demir, “Karşı evden bir çocuk koşarak benim evime geldi. Yangın olduğunu söyledi. Hemen eve koşup elektrik şalterlerini indirdim ve evde bulunan yaşlı kadını dışarı çıkardım. Daha sonra 112 ve 110 ekiplerine haber verdim. Yaşlı kadın ve kocası hastaneye kaldırıldı” dedi.

Çatı kısmı ve içinin bir bölümü yanan ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Osman Çatana

