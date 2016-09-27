Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Karı-kocayı alevlerin arasından komşuları kurtardı

Karı-kocayı alevlerin arasından komşuları kurtardı

Düzce’de 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen karı-koca komşuları tarafından evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Karı-kocayı alevlerin arasından komşuları kurtardı

27 Eylül 2016 21:37

Yangın, akşam saatlerinde Düzce’de Karaca Mahallesi Işık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaca Mahallesi Işık Sokak’ta Harun Yeşilyurt’a ait iki katlı ahşap evin baca kısmında yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevlerden ev sahibi Hasan Yeşilyurt ile eşi Fadime Yeşilyurt yaralandılar. Yaralılar etrafta bulunan vatandaşların yardımı ile evden çıkarıldı ve 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürüldüler. Diğer yandan yangına müdahale eden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak daha da büyümesini engellediler.
Yangın sırasında yaşlı çifti evden çıkarak Karaca Mahallesi Muhtar Azası Engin Demir, “Karşı evden bir çocuk koşarak benim evime geldi. Yangın olduğunu söyledi. Hemen eve koşup elektrik şalterlerini indirdim ve evde bulunan yaşlı kadını dışarı çıkardım. Daha sonra 112 ve 110 ekiplerine haber verdim. Yaşlı kadın ve kocası hastaneye kaldırıldı” dedi.
Çatı kısmı ve içinin bir bölümü yanan ahşap ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Ali Osman Çatana
 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 24°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!