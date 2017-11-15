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Karidese yatıran kazanıyor

Adana’da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi, ARGE çalışmasıyla denizden yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki tesislerde karides yetiştiriyor. 300 bin yavru karides ile çiftlik kuran girişimci, yılda 400 bin lira kazanabiliyor.

Karidese yatıran kazanıyor
KOSGEB'den kredi alıp çiftlik kurdu: Yılda 400 bin lira kazanıyor! - Foto Galeri

15 Kasım 2017 12:18

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi'nce, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve KOSGEB'den alınan krediyle 7 dönümlük alanda Karides Kuluçkahanesi kuruldu. Kuluçkahanedeki havuzlara Adana'ya 65 kilometre uzaklıktaki Karataş ilçesinden 30 tonluk su tanklarıyla deniz suyu taşınarak karides yetiştiriciliğine başlandı.

Karides Kuluçkahanesinin sorumlusu Su Ürünleri Mühendisi Asuman Beksarı, devletten 260 bin TL kredi aldıklarını belirterek, “Biz karidesi Türkiye sektörüne kazandırmak istiyoruz. Bütün ARGE hedefimiz bu. Devlet bu konuda bizim önümüzü açtı. TÜBİTAK 1003 projesiyle çok güzel bir sera sistemi yaptık. Bu sera sistemi solar güneş panelleriyle destekleniyor ve tamamıyla enerjisini kendisi üretiyor. Karides yetiştiriciliğine giden her yol çok değerli” dedi.

Su Ürünleri Mühendisi Asuman Beksarı, 10-15 yıl önce böcek olarak bilinen karidesin, içerisindeki yağ asitleri ve protein bakımından özel bir deniz ürünü olduğunu, değerinin her geçen gün arttığını belirtti.
Karidesin çok fazla kar oranına sahip olduğunu ifade eden Beksarı, “Türkiye’nin ürettiği karidesler avcılıkla elde ediliyor. 1-2 ay sonra karides piyasada kalmıyor. Piyasada bir açık oluyor ve ondan sonra Çin’den, Hindistan’dan bu ürünler ithal ediliyor. Para yurt dışına gidiyor. İthalat yoluyla giden paraları, kendimiz kazanabiliriz. Karides, kar marjı yüksek olan bir ürün. Bu yüzden insanlar yastığın altında sakladıkları altınları karides yatırımına dönüştürülürse altından daha çok kazanılabilir. İlk yatırım yapacak kişiler, büyük avantaj sağlayacaktır” diye konuştu. 

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay

 

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