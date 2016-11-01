Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Karikatürist Ergin Gülen, iyi bir karikatürist olmanın 4 sırrını açıkladı

Karikatürist Ergin Gülen, iyi bir karikatürist olmanın 4 sırrını açıkladı

Beyoğlu Sahaf Festivali kapsamında gerçekleştirilen söyleşiye konuk olan Karikatürist Ergin Gülen, başarılı bir karikatürist olmanın sırlarını, "Bilgi sahibi olmak ve insanların neye güldüğünü iyi bilmek, karikatürü mutlak suretle basmak, sergi açmak ve albüm çıkarmak" olarak açıkladı.

Karikatürist Ergin Gülen, iyi bir karikatürist olmanın 4 sırrını açıkladı

01 Kasım 2016 14:20

Beyoğlu Belediyesi tarafından projelendirilen ve 50 gün sürecek "Beyoğlu Hareketleniyor" festivallerinin dördüncüsü olan Sahaf Festivali, her gün birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, on binlerce kitap, dergi, karikatür ve fotoğraf gibi eserlerin yanı sıra alanda gerçekleştirilen söyleşi ve müzik dinletileriyle de yerli ve yabancı bütün katılımcıların beğenisini topluyor. Her gün birbirinden değerli isimlerle söyleşilerin gerçekleştirildiği festivalin bu seferki konuğu Karikatürist Ergin Gülen oldu. Gülen, katılımcılara başarılı bir karikatürist olmanın sırlarını anlattı.

"İyi bir karikatürcü olmak için dört şeye ihtiyaç var"
Katılımcılara karikatür sanatının püf noktalarını anlatan Karikatürist Ergin Gülen, "İçimizdeki komik düşünceyi çıkardığımız zaman karikatür yapmış oluruz. İyi bir karikatürcü olmak için; bilgi sahibi olmak ve insanların neye güldüğünü iyi bilmek, karikatürü mutlak suretle basmak, sergi açmak ve albüm çıkarmak olmazsa olmazlardandır. Günümüzde eleştiren, araştıran çok az insan var. Artık insanlar okumuyor bile. Özellikle karikatüristler mizah çıkarmak istiyorsa okumaya özen göstermelidir" dedi.

"Türkiye'de mizah için çok konu var"
Gülen, Türkiye'de mizah için çok konu olduğunu da ifade ederek, "Ama bu mizahı oluşturabilmek için okumaya ihtiyaç var. Mizah yapmak için insanların neye güldüğünü iyi bilmek gerek. Mesela Afyon dedikoduya güler. Bunların hepsini iyi bilmek gereklidir. Mizah sanatı kökenden gelişir. Bu kökeni profesörler inceliyorlar fakat araştırmalarını kendilerine saklıyorlar. Nereden gelip nereye gideceğini karikatürün bilmek gereklidir" şeklinde konuştu. 

Etiketler: Karikatürist Ergin Gülen


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!