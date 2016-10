Beyoğlu Belediyesi tarafından projelendirilen ve 50 gün sürecek "Beyoğlu Hareketleniyor" festivallerinin dördüncüsü olan Sahaf Festivali, her gün birbirinden güzel etkinliklerle devam ediyor. Taksim Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, on binlerce kitap, dergi, karikatür ve fotoğraf gibi eserlerin yanı sıra alanda gerçekleştirilen söyleşi ve müzik dinletileriyle de yerli ve yabancı bütün katılımcıların beğenisini topluyor. Her gün birbirinden değerli isimlerle söyleşilerin gerçekleştirildiği festivalin bu seferki konuğu Karikatürist Ergin Gülen oldu. Gülen, katılımcılara başarılı bir karikatürist olmanın sırlarını anlattı.

"İyi bir karikatürcü olmak için dört şeye ihtiyaç var"

Katılımcılara karikatür sanatının püf noktalarını anlatan Karikatürist Ergin Gülen, "İçimizdeki komik düşünceyi çıkardığımız zaman karikatür yapmış oluruz. İyi bir karikatürcü olmak için; bilgi sahibi olmak ve insanların neye güldüğünü iyi bilmek, karikatürü mutlak suretle basmak, sergi açmak ve albüm çıkarmak olmazsa olmazlardandır. Günümüzde eleştiren, araştıran çok az insan var. Artık insanlar okumuyor bile. Özellikle karikatüristler mizah çıkarmak istiyorsa okumaya özen göstermelidir" dedi.

"Türkiye'de mizah için çok konu var"

Gülen, Türkiye'de mizah için çok konu olduğunu da ifade ederek, "Ama bu mizahı oluşturabilmek için okumaya ihtiyaç var. Mizah yapmak için insanların neye güldüğünü iyi bilmek gerek. Mesela Afyon dedikoduya güler. Bunların hepsini iyi bilmek gereklidir. Mizah sanatı kökenden gelişir. Bu kökeni profesörler inceliyorlar fakat araştırmalarını kendilerine saklıyorlar. Nereden gelip nereye gideceğini karikatürün bilmek gereklidir" şeklinde konuştu.