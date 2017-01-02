Karaman merkezde kar kalınlığı 66 yıl aradan sonra 1 metre'ye ulaştı. 10 gün boyunca aralıksız yağan kar, şehir merkezi başta olmak üzere birçok yerde maddi hasarlara yol açtı. Yeni Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinin 500 metrekare büyüklüğündeki çatısı sabaha karşı karın ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Çöken çatı, park halindeki kamyoneti kullanılamaz hale getirirken, malzemelere de zarar verdi. Biriken tonlarca ağırlığındaki kar kütlesi nedeniyle enkaz kaldırma çalışması yapamadıklarını söyleyen işletme sahibi Uğur Kantürk, “Yağan kar, birçok iş yerinde zarara neden oldu. Zarar gören iş yerlerinden biriside benim işletmem oldu. Çöken çatı nedeniyle yaklaşık 100 bin liranın üzerinde bir zarar var. İş yerinin içerisinde park halinde bulunan kamyonet ile malzemeler kullanılamaz durumda. Bizi en çok sevindiren ise bu yaşanan olayın çalışırken olmamasıdır” dedi.

“Bu işletmeyi tekrar faaliyete geçirebilmek için devletimizden destek bekliyoruz”

İşletmenin tekrar çalışabilmesi için devletten yardım beklediklerini belirten Uğur Kantürk, ”Bizim bu işletmeyi açabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Burada ben dahil çalışanlarım şuan issiz kaldı. Benim devlet büyüklerinden bir isteğim var. KOSGEB öncülüğünde bir yıl ödemesiz uzun vadede bir kredi verilebilirse bu işletmemizi tekrar ayağa kaldırmak istiyoruz. Çünkü burası bizim ekmek teknemiz" diye konuştu.

Mehmet Dağlı