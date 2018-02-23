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Karın ağrısıyla geldi ameliyatla çift apendiksi olduğu ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Kliniği’ne başvuran kadın hastada çift apendiks vakası görüldü. Hasta ameliyatla sağlığına kavuştu.

Karın ağrısıyla geldi ameliyatla çift apendiksi olduğu ortaya çıktı

23 Şubat 2018 12:10

Kamile İkis (55) yaklaşık 15 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Kliniğine başvurdu. İkis’in yapılan tetkikleri sonrasında ‘akut apandisit’ (apendiks iltihabı) tanısı konularak hemen ameliyata alındı.

Balcalı Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları’nın yine aynı klinikte görevli Dr. Uğur Topal ile birlikte yaptığı ameliyat sırasında İkis’de iki tane apendiks olduğu tespit edildi. Literatürde nadir olarak görülen ve ameliyatı yapan doktorları şaşırtan vaka da Kamile İkis’in her iki apendiksi de başarılı bir operasyonla alındı.

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, literatürde kayıtlı bu tip (2B) çift apendiksli hasta sayısının dünyada 50’den az olduğunu, Türkiye’de ise sadece birkaç bildirilmiş vaka ile sınırlı olduğunu ifade etti. Rencüzoğulları, sadece akut apandisit nedeniyle tek apendiksin çıkarılması, diğerinin ise gözden kaçırılması durumunda hastanın gelecekte hekimleri dahi yanıltabilecek sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.
Başarılı bir operasyonla apandisitin ikisinin de alındığını ve patolojik olarak da çift apandiksin doğrulandığını kaydeden Doç. Dr. Rencüzoğulları, özellikle ani başlangıçlı karın ağrısı şikayetlerinin önemli sağlık sorunlarını işaret edebileceğini, kendini bu konuda rahatsız hisseden kişilerin mutlaka bir uzman görüşüne başvurması gerektiğini belirtti.

Kamile İkis ise karın ağrısı şikayeti geçmeyince Balcalı Hastanesi’nin aciline başvurduğunu yapılan ameliyatı sonrasından çift apendiksi olduğunu öğrenince çok şaşırdığını dile getirerek, operasyonu yapan doktorlara teşekkür etti

Etiketler: adana, ameliyat, apendiksli, hastane

 

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