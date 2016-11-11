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Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 14 yaşındaki kız çocuğunun hamile olduğu ortaya çıktı.

Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun hamile olduğu ortaya çıktı

11 Kasım 2016 12:04

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde karın ağrısı şikayeti üzerine ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürülen 8’inci sınıf öğrencisi M.G.’nin hamile olduğu ortaya çıktı. Kız öğrenciyi muayene eden doktorlar hamile olduğunu anlayınca durumu hastane polisine bildirdi. Polis tarafından ifadesi alınan kızın, komşusu S.U.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tarafından belli aralıklarla cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan S.U. tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 kişi ise serbest bırakıldı.
7 aylık hamile olduğu öğrenilen M.G. ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler: hamile, tecavüz


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