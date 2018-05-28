'Karın bölgesindeki inatçı yağlara cerrahi müdahale gerekebilir'

Diyete ve spora direnç gösteren karın bölgesindeki yağların çözümü hakkında bilgiler veren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, bel ve karın çevresinde oluşan yağların, metabolik hastalıklar başta olmak üzere pek çok sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyledi. Prof. Dr. Yazar, vücut şekillendirmenin en sağlıklı yönteminin sağlıklı beslenip egzersiz yapmak olduğunu ifade ederken, bazı durumlarda cerrahi müdahalenin gerekebildiğini söyledi.

Modern yaşamın önemli unsurlarından biri olan fiziksel görünümüne özen gösterme ihtiyacına yönelik, estetik cerrahi ve tıp teknolojisindeki gelişmelerin geniş imkanlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Şükrü Yazar, ''Günümüzde ideal vücut ölçülerine sahip olmak hemen herkesin hayalidir. Özellikle yaz mevsimi yaklaşırken ince bel ve düz bir karına sahip olmak için diyet ve egzersiz gibi yöntemlere başvurma oranı artar. Ancak unutulmamalıdır ki, kilo vermek her zaman ideal vücut ölçülerine kavuşmak konusunda çözüm olmayabilir'' dedi.

Estetik görümünde oluşturduğu sorunların yanında, bel ve karın çevresinde oluşan yağların, metabolik hastalıklar başta olmak üzere pek çok sağlık sorunlarını beraberinde getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Yazar, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini açıklayarak, kadınların bel çevresinin 80 santim üzerinde olmasının sağlık açısından riskli kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

İnatçı yağlara kararlı çözümler

Vücudumuzun en kolay yağlanan yerinin bel ve karın bölgesi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yazar, yağlanmaya elverişli bel ve karın çevresinin aynı zamanda vücudun diğer bölgelerine göre en az hareket eden bölgeler olduğunu da belirtti. Prof. Dr. Yazar, bel ve karın bölgesinde biriken yağların hareketsizliğe direnç gösterdiğini, alınan günlük kalori miktarı düşürülse bile bu yağlardan kurtulmanın oldukça zor olduğunu dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

''Kuşkusuz vücut şekillendirmenin en sağlıklı yöntemi sağlıklı beslenip, egzersiz yapmaktır. Ancak inatçı yağlarla mücadele etmenin zorunlu olduğu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir. Özellikle yoğun bölgesel yağlanma olan kişiler ve obezite hastaları inatçı kilo ve yağlarından bazı durumlarda ancak cerrahi yöntemle kurtulabilir. Çeşitli yöntemlerle yağları aldırmak mümkündür ancak o zaman da içi boşalan deri kendini toparlayamaz ve sarkmalar meydana gelir. Gebelik sonrasında da benzer sorunlar yaşanır''.

Karın bölgesinde toparlanamayan sarkmaların düzeltildiği ve fazla yağların alındığı karın germe ameliyatlarında karın kaslarının sıkılaştırıldığını ve alt/üst karın bölgesindeki derinin gerildiğini belirten Prof. Dr. Yazar, ''Operasyon sırasında kişinin iç karnı sağlamlaştırıldığından dışa doğru şişkin (bombe) görüntüsünden de kurtulmuş olur. Sarkmış, yapısı bozulmuş ve çatlaklar oluşmuş deri kesilip atılır. Bel bölgesi gerilen karın yapısına göre orantılanır. Böylece hem ince bir bel görüntüsü hem de yeni, gergin bir karın cildi oluşturulur. Gerekli donanıma sahip hastane ortamında, genel anestezi altında yapılan karın germe operasyonu (abdominoplasti) ortalama iki ila üç saat sürebilir'' şeklinde konuştu.