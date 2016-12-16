Diğer
Kategoriler

Karın keyfini çıkardılar

Bursa’da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı vatandaşları sokağa döktü.

Karın keyfini çıkardılar

16 Aralık 2016 03:25

Bursa’nın yüksek noktaları kısa sürede karla kaplandı. Akşam saatlerinde parkları dolduran çocuklar, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Köpeğini gezdiren Faruk Ulukavak isimli vatandaş, “Temenyeri Parkı’nda köpeğimle beraber gezmeye çıktık, çok güzel bir hava var. Kar yağışı ve hava muazzam” dedi. Murat Şahinoğlu ise “Uzun zamandır böyle kar yağmasını merakla bekliyorduk. Yağan karın keyfini çıkarmaktayız” diye konuştu. Bursa’nın bir diğer ucundan kar yağdığı için geldiğini söyleyen Ebru Destan Yılmaz, kar yağmasını uzun zamandır beklediğini ve şimdi de keyfini çıkardığını söyledi. Vatandaşlar geç saatlere kadar karın keyfini çıkardı.

Etiketler: Bursa kar, kar yağışı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 2°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç