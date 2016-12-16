Bursa’nın yüksek noktaları kısa sürede karla kaplandı. Akşam saatlerinde parkları dolduran çocuklar, kardan adam yapıp, kartopu oynadı. Köpeğini gezdiren Faruk Ulukavak isimli vatandaş, “Temenyeri Parkı’nda köpeğimle beraber gezmeye çıktık, çok güzel bir hava var. Kar yağışı ve hava muazzam” dedi. Murat Şahinoğlu ise “Uzun zamandır böyle kar yağmasını merakla bekliyorduk. Yağan karın keyfini çıkarmaktayız” diye konuştu. Bursa’nın bir diğer ucundan kar yağdığı için geldiğini söyleyen Ebru Destan Yılmaz, kar yağmasını uzun zamandır beklediğini ve şimdi de keyfini çıkardığını söyledi. Vatandaşlar geç saatlere kadar karın keyfini çıkardı.