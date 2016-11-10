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Karın yağlarından kurtulmak için 7 pratik çözüm

Göbek yağları birçok insanın canını sıkan sorunlardandır. Herkes fit ve zayıf görünmek isterken göbek yağları bu hayalleri yıkar. (Göbek eriten içecekler nelerdir? - 7 Tarif) isimli bu makalemizde, göbek yağlarından kurtulmak için deneyebileceğiniz doğal yöntemleri derledik.

Karın yağlarından kurtulmak için 7 pratik çözüm

10 Kasım 2016 17:06

Salatalık, zencefil ve limon suyu

Mutfağınızdaki zencefil, salatalık ve nane gibi bazı bitkilerin su içeriği yüksektir. Bu bitkiler limon suyu ile karıştırıldığında göbek çevresindeki yağları yakmak için muhteşem bir forma dönüşürler.

2 litre su
1 orta boy dilimlenmiş salatalık
1 tatlı kaşığı zencefil(rendelenmiş) ya da 2-5 cm ezilmiş zencefil
1 limon (dilimlenmiş)
Nane yaprakları (10-12 dal)
Tüm malzemeleri bir gece suda bekletin. Daha sonra gün içinde bu suyu tüketin.

Yeşil çay ile yapılan göbek eriten içecek

1-2 tatlı kaşığı Yeşil çay yaprakları ya da 1 yeşil çay poşeti
1 bardak sıcak su
4-5 adet fesleğen ya da nane yaprağı
1 tatlı kaşığı limon suyu
1-2 tatlı kaşığı bal(isteğe bağlı)
Bir bardak sıcak suya yeşil çay yaprakları ya da poşetini ve fesleğen ya da nane yaprağını ekleyin. Süzün, limon suyu ve isterseniz bal ekleyin. İyice karıştırın. Özellikle öğünlerden sonra her gün (3-4 fincan) tüketmeniz önerilir.

Limonlu Su ile göbek eriten içecek yapımı

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Etiketler: göbek yağları


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