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Karısı gibi aynı traktör altında can verdi

Bilecik'te 7 yıl önce karısı kullandığı traktör kazasında kaybeden 73 yaşındaki yaşlı adam, aynı traktörün altında kalarak can verdi.

Karısı gibi aynı traktör altında can verdi

01 Kasım 2017 21:33

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyükbelen Köyü'nde yaşayan Ömer Uyar, eski BediKöyü yol ayrımı yakınlarında bulunan tarlasına çift sürmeye geldi. Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün hakimiyetinin kaybederek devirdi. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşlı adam cansız bedeni çevrede tarlası bulunan vatandaşlar tarafından bulunurken, savcının olay yerinde incelemesinin ardından Ömer Uyar'ın cansız bedeni vatandaşların yardımı ile traktörün altından çıkartılarak Gölpazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ömer Uyar 2010 yılında aynı traktörle kaza yaptığı ve bu kazada eşi Fatma Uyar'ı kaybettiği öğrenildi. 

Arslan Altındiş
 

Etiketler: traktör

 

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