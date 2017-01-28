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Karısına ve komşusuna kurşun yağdırdı

Balıkesir'de, barışmaya yanaşmayan karısını öldüren adam, kendine engel olmak isteyen komşusuna da kurşun yağdırdı.

Karısına ve komşusuna kurşun yağdırdı

28 Ocak 2017 12:36

İvrindi ilçesinin Ayaklı kırsal mahallesinde meydana gelen olayda, T.K. kendisi ile görüşmeyip babasının evinde kalan eşi Z.K.'yi konuşmak için kapının önüne çağırdı. Z.K.'yi kapıda gören öfkeli koca T.K, karısına 3 el ateş etti. O anda camiden çıkan M.S. isimli şahıs, T.K.'yi engellemek istedi. Komşusu M.S.'ye de kurşun yağdıran T.K, aracı ile köyden ayrılarak kayıplara karıştı. 

Z.K. olay yerinde ölürken, İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S. de kurtarılamadı. Cenazeler Bursa Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet zanlısı T.K. jandarma timlerince her yerde aranıyor. 

Etiketler: balıkesir, cinayet


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