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Karısını öldüren koca tutuklandı |Gül Gülizar Ayalp

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 22 gün önce karısını öldürdüğü iddia edilen koca tutuklandı.

Karısını öldüren koca tutuklandı |Gül Gülizar Ayalp

27 Mart 2018 20:11
Karısını öldüren koca tutuklandı |Gül Gülizar Ayalp - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp’i öldürmekten aranan kocası Kemal Ayalp, Gaziantep'te yakalandı.

Kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu! | Gül Gülizar Ayalp Kayıp kadının cesedi çürümüş halde bulundu! | Gül Gülizar Ayalp

Gözaltına alınan Kemal Ayalp, jandarma ekipleri tarafından sevk edildiği Pazarcık Adliyesindeki sorgusunun ardından nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kemal Ayalp’in sevgilisi Güler Özkahraman da aynı suçlamayla tutuklanmıştı.
Kemal Ayalp adliye çıkışında gazetecilerin 'neden yaptın' sorusuna, “Emniyette her şeyi anlattım” cevabını verdi.
Kemal Ayalp’in ve sevgilisi Güler Özkahraman’ın ifadelerinde suçu birbirlerine attıkları öğrenildi.  

Muhammet Özer - Talat Bozdağ
 

 

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