Karısını sokak ortasında döven adama vatandaşlardan meydan dayağı

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Mehmet T. elindeki kağıt ruloyla eşine vurmaya başladı. Eşini yere düşüren ve darp etmeye devam eden Mehmet T.'ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çok kısa sürede caddeye toplanan çok sayıda vatandaş karısına şiddet uygulayan Mehmet T.'ye meydan dayağı attı. Mehmet T.'nin kaçmasını engelleyen vatandaşlar olay yerine polis çağırdı. Mehmet T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.

Karısını döven adama koşarak kafa attı

Mehmet T.'nin karısını sokak ortasında dövdüğü anlar ve vatandaşların duruma müdahale ederek Mehmet T.'ye attığı meydan dayağı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Mehmet T. sokak ortasında yürüdükleri sırada karısına elindeki kağıt ruloyla vurmaya başlıyor. Daha sonra Mehmet T.'nin yere düşen karısına şiddet uygulamaya devam ettiği görülüyor. Kısa sürede çevredeki çok sayıda vatandaş caddeye geliyor. Koşarak caddeye gelen bir vatandaş eşini döven Mehmet T.'ye kafa atıyor. Daha sonra çok sayıda vatandaşın Mehmet T.'ye meydan dayağı attığı görülüyor.

Çevredeki esnaflardan Selahattin Derebaşı yaşananları şöyle anlattı: "Sabahlayın adam eşine bağırıyordu. Adam gazeteyle eşine vurmaya başladı. Arkadan gelen vatandaşlara adama saldırdı, tekme tokat giriştiler. Daha polis adamı geldi aldı. adam zaten bayılmıştı."

Olaya tanıklık eden vatandaş Mustafa Kaya, "Kadın imdat kurtarın falan diye bağırdı. Sonra adam vatandaşların saldırısına uğradı. Adam baygındı, sonra ayıldı. Kadın da koşarak karakola gitti. O arkadaş gerçekten ayıp etti burada. Onu linç edeceklerdi" diye konuştu.

Emrah Kuş- Murat Horoz

