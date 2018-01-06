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Karısını ve karısının erkek arkadaşını öldürdü

Aksaray’da biri kadın 2 kişinin otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından cinayet zanlısı olarak aranan, öldürülen kadının kocası Konya'da yakalandı. Cinayet zanlısının cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Karısını ve karısının erkek arkadaşını öldürdü
Karısını ve karısının erkek arkadaşını öldürdü - Foto Galeri

06 Ocak 2018 16:27

Olay, iki gün önce gece saatlerinde Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mediha Akdağ (50) ve Tuncer Kütük (27) 68 BM 327 plakalı araçta tabancayla öldürülmüş olarak bulundu.

Olayın ardından geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi olarak öldürülen Mediha Akdağ'ın olaydan sonra ortadan kaybolan kocası Ş.A.'yı aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda cinayet zanlısı Ş.A., Konya'da saklandığı evde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayeti itiraf etti

Konya'da yakalandıktan sonra Aksaray'a götürülen cinayet zanlısı Ş.A.'nın jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı Ş.A.'nın boşanma aşamasındaki eşi Mediha Akdağ'ın Tuncer Kütük ile birlikte Konya'daki evlerinden eşyalarını aldıktan sonra Aksaray'a döndüğünü ve kendisinin de otomobille takip ettiğini söylediği öne sürüldü.

Cinayet zanlısı Ş.A.'nın Sultanhanı ilçesine gelindiğinde otomobile ateş ettiği ve ayaklarından yaralanan Tuncer Kütük'ün de direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobiliyle şarampole düştüğü öğrenildi.

Yaşanan bu olayın ardından cinayet zanlısı Ş.A.'nın aracının yanına giderek 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Mediha Akdağ'ın kafasına ve vücuduna 3'er kurşun sıktıktan sonra Tuncer Kütük'ü de öldürdüğü ortaya çıktı. 

Hastane çıkış ağladı

Jandarmadaki sorgusunun ardından cinayet zanlısı Ş.A., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Cinayet zanlısı Ş.A., gazetecilerin “Neden öldürdünüz? Açıklama yapmayacak mısınız?” sorularına, “Çekil lan önümden. Şuurum bozuk zaten. Defol git” diyerek tepki gösterdi.

Cinayet zanlısının hastane çıkışında ağlaması da dikkat çekti. Hastanedeki işlemlerinin ardından zanlı Aksaray Adliyesine sevk edildi. 

 

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