Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi A.T.(31) ile eşi 2 çocuk annesi S.T.(24) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada S.T., kocası A.T.'yi sol bacak dizüstünden bıçakladı. Yaralanan A.T., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı koca, kendisinin bıçağın üzerine düştüğünü ve kimsenin bıçaklamadığını iddia etti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, A.T.'nin karısı tarafından bıçaklandığını tespit etti. Gözaltına alınan S.T., Tekkeköy Polis Merkezine teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay