Kariyer Günleri “öğrenci-sektör” buluşmasında büyük avantaj sağlıyor

Beykent Üniversitesi tarafından bu yıl 11. Kariyer Günleri düzenlendi. 70 firmanın bir arada olduğu kariyer günlerinde 6000’den fazla katılımcı, ilgi duydukları sektörlerle bire bir iletişim kurma fırsatı buldu. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek için ilk adımı niteliği taşıyan etkinlikte gençler, kendileri için oluşturulan mülakat odalarında ilgilendikleri firmaların mülakatlarına girme şansı da yakaladı.

“70 firma, 6000’den fazla ziyaretçi”

Gerçekleştirdikleri 11. kariyer Günleri’nin oldukça ilgi gördüğünü ifade eden Serhat Butur, “70 firmayı gençlerle bir araya getirdiklerini kaydederek,” 6000’den fazla ziyaretçiyi ağırladığımız kariyer günlerimize her alandan firmaları davet ettik. Bununla birlikte etkinlikte mülakat odaları da oluşturduk. Bu odalarda firmalar öğrencilerle bire bir mülakat yaptı. Hatta bir firma okulumuzda not ortalaması yüksek üç öğrencimizle çalışmak istediğini söyledi. Çalışma hayatında büyük rekabetlerin olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de sene boyunca öğrencilerimize özgeçmişlerine ekleyebilecekleri bütün eğitim programlarını veriyoruz. Bununla birlikte sertifika programları da düzenliyoruz. Dolayısıyla amacımız; öğrencilerimiz firmalarla görüştüğünde hem akademik olarak hem de sosyal çevre olarak özgeçmişlerini doldurabilecekleri nitelikleri onlara kazandırabilmektir. Yaptığımız eğitimlerle öğrencilerimizi bunun için hazırlıyoruz. Piyasada iş olanaklarının çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Fakat şirketlerde yetişmiş personel yok. Bizler de bu tarz etkinliklerle nitelikli mezun öğrenci kitlesi oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

“Kadın Girişimciler Programı’nı oluşturduk”

Kadın girişimcilere yönelik sertifikalı eğitim programları da hazırladıklarına değinen Butur, “Kariyer günlerinin yanı sıra farklı projelerimiz de var. Bunlardan bir tanesi kadınlarımıza yönelik bir projedir. Kadınlardaki potansiyelin eğitimle daha da yükselebileceğinin farkındayız. Dolayısıyla bu alanda ‘Kadın Girişimciler Programı’ oluşturduk. Bu programla birlikte kadın girişimcileri hareketlendirmek ve onlara neler yapabileceklerini göstermek istiyoruz. Bunun dışında ev kadınlarına e-ticaret eğitimleri veriyoruz. Çünkü evde oturan kadınların girişimcilik adına potansiyelleri oldukça yüksek. Dolayısıyla bizler de bunu değerlendirmek istiyoruz. Eğitim sonrasında bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavda başarılı olanları direkt işe yerleştireceğiz. Şirketlerle bu konuda iletişim içerisindeyiz. Projemiz daha çok yeni. Ancak her geçen gün daha da büyüyor” şeklinde konuştu.

“Üniversite-sanayi işbirliğini destekliyoruz”

Kariyer günleriyle öğrencileri sektörle buluşturduklarını söyleyen Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Karahan ise, kariyer günlerini her yıl düzenli olarak yaptıklarını kaydederek, “Etkinliğimiz çok büyük bir ilgi gördü. Bu etkenliğin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek için burada ilk adımı atmış oluyoruz. Öğrencileri sektörle buluşturduk. Sektörler de kendilerine yarayan çalışanlarını burada belirleme şansı buluyor. Bu tür etkinlikler özel sektör ve öğrencileri için son derece önemlidir ”dedi.

