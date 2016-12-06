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Karkamış Gümrük Kapısı geçici süreyle kapatılıyor

Karkamış Gümrük Kapısı alt yapı iyileştirmesi nedeniyle geçici süreyle TIR geçişlerine kapatıldı.

Karkamış Gümrük Kapısı geçici süreyle kapatılıyor

06 Aralık 2016 14:21

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından geçen ay A sınıf Gümrük Müdürlüğüne yükseltilen Gaziantep Karkamış Gümrük Kapısı geçici süreyle kapatılıyor. 63 yıl sonra A sınıf Gümrük Kapısı olan ve ihracat geçişlerine açılan Karkamış Gümrük Kapısında mevcut binanın ve alt yapının yaşanan TIR yoğunluğunu kaldıramadığı ve bu nedenle gerekli çalışmaların yapılabilmesi için yaklaşık 1 aylığına geçişlere kapatıldığı belirtildi. Karkamış Gümrük Kapısına TIR yönlendirilmemesi için diğer gümrük kapılarına yazı gönderilirken diğer gümrük kapılarından Karkamış'a TIR sevkıyatları da geçici süreyle durduruldu. Öte yandan, Karkamış'ta bekleyen mevcut TIR'ların geçişlerinin hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilirken iyileştirme döneminde sadece insani yardımların Suriye'ye geçişine izin verilecek.

Mustafa Çiçek

Etiketler: Karkamış Gümrük Kapısı


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