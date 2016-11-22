1953 yılında B sınıfı Gümrük Kapısı olarak kurulan, ancak Suriye’deki iç karışıklık sebebiyle 2014 yılı Ocak ayında kapatılan Karkamış Gümrük Kapısının statüsü A'ya yükseltildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yaşanan çatışmalar sebebiyle kapatılmasının ardından, DAEŞ'ten temizlenen Cerablus'un karşısında bulunan Karkamış Gümrük Kapısı 63 yıl sonra ilk ihracatını gerçekleştirdi.

Esnafın yüzü gülüyor

İhracata açılan Karkamış Gümrük Kapısı'nda yaklaşık 1 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Gümrük kapısının 63 yıl sonra ihracata açılması 10 bin nüfuslu ilçede esnafın da yüzünü güldürdü.

Karkamış esnaflarından Halil Küçükaslan, uzun yıllardan beri Karkamış Gümrük Kapısı'nın açılmasını beklediklerini belirterek, “5 yıldan beri kapının açılmasını bekliyorduk. Karkamış’a çok faydası oldu. Bazı eksiklerimiz varsa da şu anda çok iyiyiz. Karkamış’ta ekmek yiyoruz. Ekmeğimizi kazanıyoruz halkımız rahata kavuştu” dedi.

Sami Çakır ise “Fırat Kalkanı Harekatından önce böyle birlik, beraberlik ve sadakat yoktu. İhracat açılınca esnafa ve gençlere rızk kapısı açıldı. Paranın olduğu yerde mutluluk ve sadakat olur. Devlet büyüklerimizden ve ülkemizin güzide insanlarından Allah razı olsun. Rabbim Mehmetçiklerimizi ve samimi insanlarımızı ülkemizin başından eksik etmesin. Önceki yıllarda buradan ihracat yapılmıyordu. Sadece yaya geçişleri için kullanılıyordu. O nedenle valiz ticareti yapılıyordu. İş büyüyünce insanlar büyüyecek, ilçe büyüyecek ve huzur gelecek” şeklinde konuştu.

Günde ortalama 100 TIR geçiyor

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı'nın TIR geçişlerine kapatılmasının ardından Karkamış'tan Suriye'ye geçen şoförler ise yeni açılan kapının hayırlı olmasını dilediler. Karkamış Gümrük Kapısı'ndan günde ortalama 100 TIR Suriye’ye geçiş yapıyor.

TIR şoförü Ahmet Ateş, Karkamış Gümrük Kapısının açılmasının vatandaşları memnun ettiğine dikkat çekerek, “İskenderun’dan gübre yükledik. Resmi işlemlerimiz yapıldıktan sonra Cerablus’a indireceğiz” dedi. Mustafa Polat da, “Bütün sektörleri etkiliyor. Ben kazanmadığım takdirde alışveriş yapamayacağım. Hepsi birbirini etkiliyor” diye konuştu.

2014 Ocak ayında faaliyetleri durmuştu

1953 yılında B sınıfI Gümrük Kapısı olarak hizmete açılan Karkamış Gümrük Kapısı, Suriye’de yaşanan iç karışıklıkların sınırda oluşturduğu tehditlerden dolayı 2014 yılı Ocak ayında kapatılmıştı. Yaklaşık 2,5 yıl kapalı kalan Karkamış Gümrük Kapısı, Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus’un terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesi ile geçtiğimiz Eylül ayı itibariyle yeniden hizmete açılmıştı. Yıllar sonra yeniden hizmete açılan gümrük kapısından sadece Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüşü ve insani yardım araçlarının geçişi sağlanıyordu.

Fırat Kalkanı Harekatı huzur getirdi

24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatının başlamasına sayılı günler kala DAEŞ terör örgütü militanlarının elinde bulunan Cerablus kentinden atılan roketler Karkamış halkını tedirgin etmişti.

DAEŞ terör örgütünün 2 kilometre mesafedeki Cerablus’tan attığı roketler zaman zaman Karkamış ilçe merkezine düşmüş ve tedirgin olan halk ilçeyi boşaltıp yakın köylerde ve Gaziantep’te bulunan akrabalarına sığınmak zorunda kalmışlardı. Sınırda artan DAEŞ saldırıları nedeniyle 24 Ağustos gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusunun ortak yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı başlatılmıştı. Fırat Kalkanı Harekatı ile Cerablus’un terör örgütü DAEŞ militanlarından temizlenmesinin ardından Karkamışlılar da kabus dolu günleri geride bırakarak ilçe merkezine dönüş yapmışlardı.

Mustafa Çiçek - Orhan Erkılıç