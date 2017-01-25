Bahar aylarından bu yana operasyonların aralıksız sürdüğü Çukurca ilçesi kırsalının PKK'dan temizlenmesinin ardından, kent merkezine yakın bölgelerde ise özel harekat timleri tarafından operasyon başlatıldı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 100 kişilik özel harekat timi, şehirden 7 kilometre mesafede bulunan Sümbül Dağı çevresinde operasyon düzenliyor. Karlı ve soğuk havaya rağmen tam teçhizatlı dağlara çıkan özel harekat timleri, Sümbül Dağı ve çevresindeki mağaraları didik didik arıyor. Yaklaşık bir yıldır huzur ve güvenin hakim olduğu Hakkari’de, güvenlik güçleri soğuk kış günlerinde bile operasyonlarını sürdürüyor.

Her türlü ihtimale karşı Hakkari çevresindeki tüm dağlarda operasyon başlatan özel harekat timlerinin zorlu doğa şartlarına göğüs gerdiği belirtildi.



Feyzullah Taş

