Karlı ve kaygan yollarda nelere dikkat edilmeli? Karlı yolda dikkat edilmesi gerekenler...

Kışın etkisini göstermesiyle birlikte bilinçsiz araç kullanımı, trafik sorunlarını ve kazaları da beraberinde getiriyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Egitim ve Arastırma Dairesi Baskanlıgı’nın yayımladığı trafik istatistik bültenine göre; Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarının yüzde 18’ine araç hızını ayarlarken yol, hava ve trafigin gerektirdigi sartların yerine getirilmemesi neden oldu.

2017 yılında, toplam 410 bin 367 kaza meydana gelirken, bu kazaların 75 bin 209’u, araç hızını ayarlarken; yol, hava ve trafigin gerektirdigi sartlara uyulmamasından kaynaklandı. Sürücüler, karlı ve kaygan yollarda aşırı hız yaparak ya da araçları için gerekli önlemleri almayarak hem kendilerinin hem de araç içerisindeki yolcuların can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu doğrultuda bir çalışma hazırlayan online sigorta satış platformu Koalay.com, sigorta ve kaza istatistiklerine dayanarak kışın, karlı ve kaygan yollarda araç kullanacak sürücülerin alması gereken önlemleri derledi.

Alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

Lastik seçimi hayat kurtarıyor

“Karlı ve kaygan yollarda güvenli bir yolculuk, sürücülerin araçlarına uygun kış lastikleri kullanmasından geçiyor. Kış lastikleri fren mesafesinin kısalmasını sağlarken, aracın kaymasını ve savrulmasını önlüyor. Böylelikle seyir halindeki bir aracın kayarak yoldan savrulmasının önüne geçilmiş oluyor. Sürücülerin, lastiklerini her gün kontrol etmesi gerekiyor ve havası inmiş lastiklerin kayganlığı arttığı için şişirilmesi önemli. Diş derinliği 3 mm altına inen lastiklerin mutlaka değiştirilmesi ve yerine yeni lastiklerin takılması gerekiyor.

Güvenli bir yolculuk öncesi motor bakımı şart

Motor bakımı, kış aylarında önemini artırıyor. İyi çalışmayan bir motor kışın hiç çalışmayabilir. Bu nedenle motor bakımının düzenli olarak yaptırılmasında fayda var. Motor yağını ve yağ filtresini de özellikle kış döneminde kontrol ederek değiştirmek gerekiyor.

Akü ve yakıt kontrolünü unutmamak gerekir

Yakıt ve akü durumu, yola çıkmadan önce kontrol edilmeli. Yakıt sisteminde kalan nemin donmasını engellemek amacıyla, araç deposuna bir şişe buz önleyici katık eklenebilir. Yakıt deposunun yarıdan fazlasının dolu olması borulardaki donmayı önlüyor.

Yumuşak sürüş kazaların önüne geçiyor

Kaygan ve karlı yollarda güvenli otomobil kullanmak için sürücülerin yumuşak sürüş kurallarına uyması gerekiyor. Kısacası; gaza, frene ve direksiyona her zaman olduğundan daha yumuşak davranmak, sert hareketlerden kaçınmak, güvenli sürüş için hayati önem taşıyor.”