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Karlov soruşturması derinleşiyor: Birileri delilleri kararttı

Suikastın ardından katilin Gmail hesabındaki mailler temizlenmiş, aynı IP adresinden Facebook hesabına da girilmeye çalışılmış.

Karlov soruşturması derinleşiyor: Birileri delilleri kararttı

18 Temmuz 2017 09:29

Suikastla öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov’un soruşturması derinleştirildi. Karlov’un faili Mevlût Mert Altıntaş’ın suikast talimatını kimden aldığını tespit etmeye çalışan savcılık, çıkardığı 5 kişilik bir abi listesini mercek altına almıştı. Soruşturma kapsamında, Altıntaş’ın suikasttan yaklaşık 1 ay önce gittiği ve talimatı aldığı belirlenen Çankaya’daki 5 yıldızlı otelde o tarihlerde kalan kişilerin listesini çıkardı. Savcılık ayrıca, ÇSM’ne yakın otelde 19 Aralık’da kalan kişilerinde listesini çıkardı. Toplamda bin kişilik bir listenin oluştuğu belirtildi. Söz konusu listedeki kişilerin FETÖ bağlantısı araştırılacak, MASAK ve HTS kayıtları da incelenecek.

FBI, suikasttan sonra FETÖ’cü Altıntaş’ın Gmail hesabına girip mailleri sildiği değerlendirilen 2 IP numarasını Türk adli makamlarına talep üzerine bildirdi. Hesaba giren kişi ya da kişilerin Gmail hesabın yanı sıra Hotmail hesabına da giriş yaptığı ve mailleri sildiği aktarıldı. Ayrıca Altıntaş’ın Facebook hesabına da girilmeye çalışıldığı ancak Facebook merkezinin olağan dışı hareketliliği fark ederek hesabı erişime kapattığı da ifade edildi. Hesaba giriş yapan IP numaralarının VPN kullandığı kaydedildi.

Failin Iphone marka telefonunu çözebilmek için de İsrailli bir firmayla anlaşıldığı ifade edildi. Firma görevlilerinin telefonu Başsavcılıkta oluşturulacak “kozmik” bir oda da çözümleyecekleri ifade edildi. Telefondan Gmail uygulamasına girilerek dışarıdan müdahale ile silinen delillerin ele geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, FBI’ın Türk adli makamlarından suikastla ilgili ısrarla bilgi almaya çalıştığı ve soruşturmaya taraf olmak istedikleri de öğrenildi. Ancak söz konusu talep savcılık tarafından geri çevrildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi - Ebru Karatosun


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