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Karlov suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Karlov suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!
Karlov suikastına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın suikasta hazırlık görüntüleri ortaya çıktı.

Karlov'u öldüren polis memurunun suikasta hazırlık görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın suikast günü Yenimahalle'de bir silah dükkanındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Altıntaş'ın soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasına giren görüntülerde Altıntaş'ın rapor alması ve ardından Yenimahalle'de bir silah dükkanından yanında getirdiği şarjörü göstererek iki adet yeni şarjör istemesi yer alıyor. Altıntaş, dükkanda diğer mühimmatları da inceliyor. Görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken Altıntaş, 350 liralık ödemeyi kredi kartıyla yapıyor.  

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