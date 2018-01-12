Diğer
Kategoriler

Karlov suikastında flaş gelişme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. tutuklandı.

Karlov suikastında flaş gelişme

12 Ocak 2018 18:26

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un, silahlı saldırıyla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren H.K. tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. H.K, “tasarlayarak adam öldürmeye iştirak” suçundan sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
19 Aralık 2016'da Ankara'da katıldığı bir sergide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, cinayeti ile ilgili Guru Medya Yayın Grubu Başkanı Hayreddin Aydınbaş ve serginin organizatörlüğünü yapan Mustafa Timur Özkan'ın da aralarında bulunduğu 3'ü polis 6 kişi tutuklanmıştı.

Musa Erdoğan
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç