Karne alan öğrencilere doğru yaklaşım

Özellikle karnede iyileştirmesi gereken alanları olan öğrencilere anne babaların vereceği abartılı tepkiler çocuğun psikolojisini olumsuz etkilediği gibi sonraki eğitim hayatlarında başarıyı da engelleyebiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzmanlarından Psikolog Yelda Öge, bu nedenle çocuğa karşı sergilenecek tavrın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, karne alan çocuğa nasıl yaklaşılması gerektiğini adım adım anlatarak önerilerde bulundu.

KARNE SONRASI ÇOCUĞUNUZU SEVGİYLE KARŞILAYIN

Psikolog Öge, çocuğun karnesini alıp, aileyle paylaşmak için geldiğinde öncelikle “kendisini nasıl hissettiğinin” sorgulanması gerektiğini belirtti. Çocuğun, sevgiyle ve kucaklayarak karşılanması gerektiğini belirten Öge, ”Çocuğunuzun hisleriyle ilgilenmek yerine karnedeki yetersiz notlara odaklanırsanız; çocuğunuz varlığının önemli olmadığını hissedecektir. Kendini değersiz hisseden bir öğrencinin gelecek dönem için hedeflerini gerçekleştirebileceği de güçleşecektir. Bu nedenle notların ve karnenin hedef değil araç olduğunu çocuğunuza doğru yaklaşım sergileyerek hissettirmeye çalışın” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUNUZA GÜVEN VE MORAL VERİN

Eğitim dönemi içindeki başarı ve emeğinin ifadesi olarak değerlendirilen notların, bazen çok fazla önemsenebildiğini belirten Öge, “Bu durumda çocuk daha iyisini yapamadığı için kendini suçlayabileceği gibi kendine olan güveninde de azalma yaşanabiliyor. Dolayısıyla çocuğunuzun karnesi beklentisinin altındaysa baskı yapmayın. Zaman zaman hedeflerimizin altında kalabileceğimizi fakat planlı bir çalışma programıyla bu durumu iyileştirmenin mümkün olduğunu ona anlatın. Böylece çocuğunuzun kendine karşı bakış açısı değişecek, güveni artacak ve notlarını iyileştirmek için gayret gösterecektir” ifadelerini kullandı.

ÇOCUĞUNUZUN KARNESİNİ BAŞKA ÇOCUKLARLA KIYASLAMAYIN

Karneye gereğinden fazla anlam yükleyen anne babaların zaman zaman kıyaslayıcı, aşağılayıcı, utandırıcı bir tutum içine girebileceğine işaret eden Psikolog Yelda Öge, “Bu davranışlar çocuğunuzun olumsuz bir benlik algılamasına ve öz güveninin zayıflamasına neden olur. Özellikle kardeşleriyle ve yakın arkadaşlarıyla kıyaslanan çocuklar ailelerine karşı saldırgan ve depresif davranırlar. Bu çocuklar ailelerinin beklentilerinin kendi seviyelerinden hep daha fazla olduğuna inandıkları için ortaya çıkan kaygı ve baskı onları başarısızlığa götürür” dedi.

ÇOCUĞUNUZLA BİRLİKTE DEĞERLENDİRME VE PLAN YAPIN

Çocuğun iyi olan notları için takdir edilmesi ve iyileştirilmesi gereken dersleri için neler yapılması konusunda beraber çalışma planı yapılmasını belirten Öge ”Karnedeki iyileştirilmesi gereken notların yalnızca çocuğun değil, ailenin ve okulunda değerlendirilmesi gerektiğini unutmayın. Bu nedenle eksikleri gözden geçirerek birlikte bir çalışma planı oluşturun” şeklinde konuştu.

ÇOCUĞUNUZU ÖDÜLLENDİRMEKTEN KAÇINMAYIN

Ödüllerin motivasyonu arttıran pozitif pekiştireçler olduğunda çocuğun başarısına katkı sağlayabildiğini aktaran Öge “Ancak çocuğa ödül verilirken, hediye odaklı değil; gelecek hedefleri hakkında motivasyonunu arttırıcı ödüller tercih edin. Çocuğunuzun karnesinde düşük notlar olmasının onun eğlenmesi ve dinlenmesi için bir engel olmadığını unutmayın. Tatil döneminde arkadaşlarıyla görüşmesine, spor, sanat, müzik gibi alanlarda etkinliklere katılmasına izin verin. Çocuğunuza anlayış gösterin, sevgiyle yaklaşın ve kendini ifade etmesi için fırsat tanıyın” ifadelerini kullandı.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRABİLİRSİNİZ

Planlama yapıldığı ve destek olunduğu halde istediği başarıya ulaşmakta güçlük yaşanması durumunda bir uzman değerlendirmesine başvurmanın yararlı olacağını söyleyen Uzman Psikolog Yelda Öge, “Dikkat eksikliği, görsel algıda güçlük, duygu durum değişimleri gibi durumlar çocuğun başarısını düşürebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzun durumu hakkında uzman görüşü almanız, sorunun tespit edilmesini, iyileşme sürecinin hızlanmasını ve başarısının artmasını kolaylaştıracaktır” dedi.