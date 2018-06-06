Diğer
Kategoriler

Karne Coşkusu CarrefourSA Hiper’lerde yaşanacak

“Her Karneye Bir Hediye” kampanyasını başlatan CarrefourSA, 9 – 10 Haziran tarihlerinde hipermarketlerine karnesini getiren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine boyama kitabı, dondurma, meyve suyu, muz vb. çeşitli hediyeler verecek.

Karne Coşkusu CarrefourSA Hiperlerde yaşanacak

06 Haziran 2018 12:09

Sabancı Holding ve Carrefour iştiraki CarrefourSA, 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrencilerin karne coşkusuna ortak oluyor ve “Her Karneye Bir Hediye” kampanyasını başlatıyor.

Kampanya kapsamında 9 – 10 Haziran 218 tarihlerinde karnesiyle birlikte CarrefourSA Hiper marketlerine gelen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine CarrefourSA Boyama Kitabı, Golf veya Algida dondurma, muz veya Tropicana Meyve Suyu’ndan birini hediye edileceği açıklandı. 2 gün boyunca devam edecek kampanya kapsamında CarrefourSA, öğrencilere 25 bin âdetin üzerinde hediye dağıtmayı planlıyor. Karnesini gösteren öğrenciler hipermarketin danışma kısmından hediyesini alabilecekler. Kampanyaya en fazla bir kere katılım gösterilebilir. Kampanyadan yararlanmak için, karnenin ibrazının gerektiği de belirtilerek, kampanya hediyelerinin stoklarla ve Hiper formatlı mağazalarla sınırlı olduğu açıklandı.
 

Etiketler: CarrefourSA, kampanya, öğrenci karnesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç