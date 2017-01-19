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Karne heyecanını evlerinde bir gün önce yaşadılar

Çeşitli sağlık sorunlarından dolayı okula gidemeyen çocuklara Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Evde Eğitim Hizmetleri” kapsamında Samsun'un İlkadım ilçesinde 22 öğrenciye karneleri evlerinde bir gün önce verildi.

Karne heyecanını evlerinde bir gün önce yaşadılar

19 Ocak 2017 13:08

Okul öncesi, ilkokul, ortaokulu ve lise çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden, sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanamayacak durumda olanlara evde veya hastanede yatarak tedavi gördüğü sürede eğitim hizmeti veren Milli Eğitim Bakanlığı, Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi kapsamında 22 öğrenciye evlerinde verilen eğitim hizmeti sonucunda İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz ve İlkadım Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu çocukları ziyaret ederek hem karnelerini hem de çeşitli hediyeler verdiler.
Evde eğitim hizmeti gören ve karnesi ile hediyesini İlkadım İlçe Kaymakamı Turan Atlamaz ve İlkadım Milli Eğitim Müdürü Davut Numanoğlu’nun elinden alan Mehmetçik Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi böbrek yetmezliği hastası olan Gülsüm Muştu ve İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi kas hastası Metincan Agçe, ders yapmayı sevdiklerini belirterek, karnelerini aldıklarından dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.
İlkadım ilçesinde toplam 22 öğrenciye evde eğitim hizmeti verdiklerini belirten İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz, “İlkadım olarak 22 yavrumuza evde eğitim veriyoruz. Bunlardan ilkokul öğrencilerine bir öğretmen, orta ve lise öğrencilere de ihtiyacı kadar öğretmen gidip yavrularımızın evinde eğitim almaları için gereğini yapıyorlar. Bu konuda devletimiz, hükümetimiz son derece hassas. Biz de bu genel politikaların ilçemizde en iyi uygulanması için milli eğitim teşkilatımız ile birlikte bütün fedakarlığı göstererek bu yavrularımızın eğitim almaları sağlanıyor. Yavrularımız son derece başarılılar. Bu yavrularımıza bugün karnelerini veriyoruz. Karnelerinde de tamamına yakını ‘pekiyi’. Biz bununla da iftihar ediyoruz. Ayrıca ailelerimiz bu yavrularımızı son derece iyi şartlarda eğitimlerini sağlıyorlar” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığının Evde Eğitim Hizmetlerini geç duyduklarını ifade eden Gülsüm Muştu’nun babası Ahmet Muştu, “Kızımız 2 seneyi aşkındır rahatsız. Devletimizin böyle bir imkanını biraz geç duyduk. Üçüncü sınıftan itibaren kızım evde eğitim görüyor. Öğretmenlerimizin ilgisinden memnunuz. İmkanların böyle evlere ulaşabilmesi aklımızdan bile geçmiyordu” diye konuştu.
 

Gökhan İçkilli
 


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