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Karneler saat kaçta verilecek? 2018 karne verilme saatleri

Karneler saat kaçta verilecek? 2018 karne verilme saatleri ne zaman? Karneler saat kaçta verilecek? Milyonlarca öğrenci yarın itibariyle 15 tatile girecek. Karnelerini almak için sabırsızlanan öğrenciler, karnelerin yarın saat kaçta verileceğini araştırıyor. İşte Milyonlarca öğrencinin karnelerini alacağı saat...

Karneler saat kaçta verilecek? 2018 karne verilme saatleri

18 Ocak 2018 18:18

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının yarıyıl tatili yarından sonra başlıyor. Milyonlarca öğrencinin dönem sonu başarılarını gösterecek karneleri ise yarın dağıtılacak. Peki öğrenciler saat kaçta karne alacak?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

15 Tatiline girmek için heyecanlanan öğrenciler yarın karnelerini alacak. Sabahçı olan öğrenciler için karneler, 9 ila 11 arasında verilirken, öğlenci olan öğrenciler için saat, 10-12 arasında verilecek. Fakat bazı okulların ilk dönem karneleri dağıtacağı saat, okul yönetimi tarafından belirlenen saatlere göre farklılık gösterebilir.

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

15 Tatil, 22 Ocak 2018 tarihinde başlayıp, 2 Şubat 2018 tarihinde de bitecek. 2. Dönem ise 5 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi. 

 

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