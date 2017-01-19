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'Karnesi zayıf' diye olumsuz tepki vermeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Psikologu Meriç Mavi, ebeveynlerin karnelerindeki notlar ile ilgili çocuğa davranış biçiminde çok dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Çocuğun başarısızlığı ile ilgili öfkeli ve suçlayıcı davranışlar, psikolojisinde geri dönüşü olmayan hasarlara neden olabiliyor” dedi.

Karnesi zayıf diye olumsuz tepki vermeyin

19 Ocak 2017 11:19

Psikolog Mavi, yapılan çalışmaların ebeveynlerin tutum ve davranışlarının, çocukların okul başarısını etkilediğini gösterdiğine dikkat çekerek, çocuğu olumsuz etkileyen tutumların başında ‘aşırı kontrolcü’ yapıda olan ailelerin geldiğini ve çocuğa doğru örnek olmadığını söyledi. Mavi, “Maalesef, kontrol düzeyini en üst seviyede tutan aileler çocuklarının yaptığı bütün ödev ve sorumlulukları adeta denetlemeden duramazken, koruyucu yapıda olan aileler ise çocuklarına öğretmenleri tarafından verilen görevleri kendileri üstlenip onların kendisini yorgun ve mutsuz hissetmemesini sağladıklarını düşünüyorlar” diye konuştu.

Üsluba dikkat edilmeli
Karnenin, derslerde gösterilen performansın somut bir yansıması olduğunu belirten Psikolog Meriç Mavi, çocuğunun aylar süren zorlu bir dönem boyunca gösterdiği çabaların sonucunu karnede görmeyi planlayan ailelere, kendilerinin de bu başarı ya da başarısızlığın bir parçası olduklarını unutmamaları gerektiğini hatırlattı. Zayıf notların yer aldığı bir karnenin çocuk üzerinde var olan etkisini negatiften pozitife çevirmek için ailenin mutlak desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Mavi, ders notlarının çocuğun ilerideki sınav başarıları konusunda adeta bir ayna görevi yapacağını söyledi.

"Çocuklar için tatili avantaja çevirin"
Ailelerin, yaş grubu gözetmeksizin çocuklarının başarısızlıklarının tekrarlanmaması adına hep birlikte çözüm üretmeye çalışması gerektiğini vurgulayan Mavi, şöyle devam etti:
"Başarısızlığın nedenleri aile bireyleri tarafından masaya yatırılabilir ve çocuk ile açık açık bir sorunu olup olmadığı tatil süresince konuşulabilir, çözüm yolları aranabilir. Eğer ortada bir başarı varsa bu başarının devamlılığı için de tatil dönemleri bir fırsat olarak değerlendirilebilir.”

Tatil tembelliğine dikkat
Öğrencilerin tatil dönemi boyunca kendilerine bir hobi oluşturmamasının ya da eksik olduğu konularda çalışmalar yapmamasının onları geriye götürebileceğini belirten Psikolog Meriç Mavi, ”Tatil dönemi boyunca hareketsizliğe alışan çocukların okulların açılmasıyla birlikte yeniden başlayacak olan yoğun tempoya ayak uydurmakta zorluk yaşayabilecekleri unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.

"Sosyalleşmesini destekleyin"
Aile dışında arkadaşlarla birlikte geçirilen zamanın ise çocuğun sosyallik seviyesine olumlu bir katkı sağlayacağının ve bununla birlikte özgüvenini artıracağının altını çizen Psikolog Mavi, “Çocuk, kendi yaş grupları arasında kurduğu iletişimden beslenerek daha büyük yaş gruplarıyla da denge kurmayı öğrenir. Bu, onun ilerideki hayatına da olumlu yansıyacaktır. Bu nedenle tatil dönemlerinde çocuklar sosyalleşmesi için desteklenmeli ve imkanlar dahilinde gerekli ortamlar aileler tarafından onlar için yaratılmalıdır” dedi. 

Etiketler: karne


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