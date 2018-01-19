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Karneyi alan soluğu Zigana Dağı’nda aldı

Ülke genelinde milyonlarca öğrencinin karne almasının ardından okulların tatile girmesiyle birlikte Gümüşhane ve Trabzon’dan çok sayıda vatandaş gün akşama kavuşmadan Zigana Dağına akın etti.

Karneyi alan soluğu Zigana Dağında aldı

19 Ocak 2018 17:04

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında bulunan ve tarihi ipek yolunun en önemli ve en zorlu geçitlerinden Zigana dağı geçidine akın eden vatandaşlar, bir müddet burada eğlenip stres attıktan sonra 2 bin 100 metre rakımdaki Zigana Gümüşkayak Tesisleri ve zirve tesislerine gitti.
Zigana tüneli çıkışında yol kenarında gün boyu etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplanan alanda kar manzarası eşliğinde otomobilden çaldıkları müziklerle önce horon oynayan vatandaşlar daha sonra kolbastı oynadı.

Küçük çocukların kartopu oynadığı alanda gençlerde birbirini pamuktan tarlayı andıran kar yığınlarının üzerine attı, buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlara da yardım etti.
Trabzon’da bir mağazanın operasyon yöneticisi olarak görev yapan Serdar Kaplan, eşi, çocukları ve arkadaşlarıyla birlikte Zigana dağı geçidinde güzel vakit geçirdiklerini belirterek, “Kar görmeye geldik. Önce horon oynadık, kolbastı oynadık. Ardından kayak tesislerine çıkacağız ve güzel bir et yiyip tekrar geri döneceğiz” dedi.

“Şu manzara bir Alplerde var, birde Zigana’da var”

Zigana coğrafyasının çok güzel olduğuna değinen Kaplan, “Herkesin burayı gelip görmesini isterim. Özellikle sahilde yaşayanlar çok uzaklarda kar görmeye gitmeye gerek yok, buraya gelebilirler. Denizi, yaylayı sevenleri de buraya bekliyoruz. Burada insan ne aradığını bildikten sonra herşeyi burada bulabilir. Şu manzara bir Alplerde var, birde Zigana’da var” diye konuştu.

“Burası adeta cennet, herkese tavsiye ederiz”

Çocuklarının karnelerini almasının ardından eşi ve arkadaşlarıyla Zigana dağına geldiklerini ifade eden Arzu Kaplan ise “Çocukları ödüllendirmek istedik. Zigana dağına arkadaşlarla kalabalık bir şekilde geldik. Şehirde kar göremediğimiz için yukarılara çıkmak istedik. Hava biraz soğuk ama çok güzel. Karın tadını çıkaracağız. Herkese tavsiye ediyoruz. Buraya cennet diyebiliriz” ifadelerini kullandı. 

Recep Ergin
 

Etiketler: karne, zigana

 

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