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Karnında bebeği, üstünde üniforması ile şehidini uğurladı

İstanbul’daki hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Hüseyin Dalgılıç, İzmir’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin polis eşi 7 aylık hamile Çiğdem Dalgılıç, törene üniforma ile katıldı.

Karnında bebeği, üstünde üniforması ile şehidini uğurladı

12 Aralık 2016 14:17

İstanbul Beşiktaş’ta düzenlenen hain terör saldırısında İzmirli polis memuru 33 yaşındaki Hüseyin Dalgılıç şehit düştü. İstanbul’da düzenlenen törenin ardından şehidin cenazesi memleketi İzmir’e getirildi. Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Dalgılıç’ın cenaze namazı Bostanlı Beşikçioğlu Camii’nde kılındı. Cenazeye; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, şehidin annesi Nevcihan, babası Şaban, 4 yıldır evli olduğu meslektaşı 7 aylık hamile Çiğdem Dalgılıç, kardeşleri Atilla Dalgılıç ve Metehan Dalgılıç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti milletvekilleri, il başkanları ve yöneticileri, şehidin meslektaşları ve yakınları, askeri erkan ve çok sayıda İzmirli katıldı. Bakan Zeybekci; şehidin annesi, babası, eşi ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.

POLİS ÜNİFORMASI İLE GELDİ

Ocak ayı sonunda ikinci çocuğunu dünyaya getirecek olan Çiğdem Dalkılıç, cenaze törenine polis üniforması ile katıldı. 1,5 yaşında Karaca isminde bir de kızı olan Çiğden Dalgılıç, başını dik tutarak şehidin tabutu önünde nöbet tuttu. Şehidin eşi tören mangasının geçişi sırasında kızını da kucağına alarak şehidi uğurladı. Anne Nevcihan Dalgılıç ise oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

ŞEHİDİN DOĞUM TARİHİ 19 MAYIS

Şehidin acılı babası Şaban Dalgılıç, 19 Mayıs tarihinde doğan oğlunun fotoğrafını göstererek "Bu tarihe iyi bakın. Biz Atatürkçüyüz. Bu böyle bilinsin. Bunun intikamını alacağım" diye konuştu. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis memuru Hüseyin Dalkılıç’ın cenazesi Işıkkent Polis Şehitliği’ne defnedilecek.

Etiketler: Bostanlı Beşikçioğlu Camii, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hüseyin Dalgılıç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız


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