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Karnında bebeğiyle evlerden 300 bin lira çaldı

Antalya’da çok sayıda hırsızlık kayıtları bulunan ve Kayseri grubu olarak bilinen 2 kadın yakalandı. 2 kadının, 4 ayrı evi soydukları belirlenirken, soydukları evlerden yaklaşık olarak 300 bin TL’lik eşya çaldıkları öğrenildi.

Karnında bebeğiyle evlerden 300 bin lira çaldı

03 Kasım 2017 16:58

Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’nin planlı çalışması sonucunda ekipler Kayseri’den Antalya’ya hırsızlık yapmak için dönemsel olarak gelen 2 kadını yakaladı. Kayseri’den Antalya’ya gelen 2 kadın, genellikle Antalya’nın lüks semtleri olan Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde hırsızlık olaylarına karışırken, tanınmamak için mini etek, lüks kıyafetler giydikleri belirlendi. Lüks sitelere misafir izlenimi vererek giren Sibel A. ve Nazan K., ilk olarak kapıları dinleyerek dairede birinin olup olmadığına, sonrasında ise zile basarak kapının açılıp açılmayacağını kontrol ediyorlar. Kapının açılmaması üzerine, kilitli olmayan ve sadece kapısı kapatılan kapıları kart yöntemiyle açan Sibel A. ve Nazan K., evden hırsızlık yaptıktan sonra olay yerinden uzaklaşıyorlar.
Antalya’da tespit edilmemek için birden fazla ev tutan Kayseri Grubu olarak bilinen hırsızlık zanlıları, kendilerine aile görünümü de verdikleri öğrenildi. Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde bir site içerisinde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler ve yunus timleri, Sibel A. ile Nazan K.’yı iş üstündeyken yakaladı. 27 yaşındaki Sibel A. ve 26 yaşındaki Nazan K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sibel A. ve Nazan K.’nın emniyette çok sayıda hırsızlık kaydı olduğu belirlendi. 4 ayrı suçtan yargılanacak olan Sibel A. ve Nazan K.’nın 4 evden yaklaşık olarak 300 bin TL tutarında eşya çaldıkları öğrenildi.

Öte yandan, Sibel A. ve Nazan K.’nın imam nikahlı evli oldukları, 26 yaşındaki Nazan K.’nın ise 16 haftalık hamile olduğu öğrenildi.

Zanlılar ekipler tarafından adliyeye sevk edilirken gazetecilerin fotoğraf ve görüntü aldığı esnada 'çekemediniz ki' diyerek dalga geçti.

“Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı”

Kadınların bir siteye girerken ve ev içerisine girişleri dairenin ve sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 2 kadın sitenin içerisine girdiklerinde lüks kıyafetler giydikleri, birinin gözlük taktığı, diğerinin ise şapka taktığı görüldü. Daha sonra hırsızlık için girecekleri dairenin kapısını açan hırsızlık zanlılarından biri, ilk olarak dairenin içerisini gözetledi. Daha sonra kadınlardan biri kapıda beklerken, içeri giren kadın odaları dolaşmaya başladı. Bir süre evin içinde dolaşan kadınlar, eldiven takarak ev içerisinde bulunan değerli eşyaları aramaya başladılar. Kadınlar daha sonra eve ve siteye girdikleri gibi olay yerinden uzaklaştılar.  

Adem Akalan

 

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