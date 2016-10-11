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Karnındaki bebeğiyle şehidini uğurladı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandıktan 10 gün sonra şehit olan Uzman Çavuş Süleyman Gür, memleketi Manisa Salihli’de son yolculuğuna uğurlandı. 7 aylık evli Gür’ün 3 aylık hamile eşi Merve Gür, cenazeye askerlerle birlikte omuz verdi.


11 Ekim 2016 17:48

Şırnak-Cizre Karayolu’nda 30 Eylül’de meydana gelen saldırıda PKK’lı teröristlerin yola döşedikleri patlayıcının, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu bir korucu şehit olurken, Salihlili 25 yaşındaki Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün de aralarında bulunduğu iki asker yaralanmıştı. Yaralı Gür, Şırnak Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. 7 aylık evli olan Gür, yapılan müdahalelere rağmen dün sabah şehit oldu.

"Dik duracağız"
Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşayan Fahri ve Fikriye Gür’ün üç çocuğundan en küçüğü olan şehit Gür’ün cenazesi, Hamidiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıbektaşlı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 3 aylık hamile olan eşi hemşire Merve Gür, annesi Fikriye Gür, babası Fahri Gür, ablası Serap Akdağ ve ağabeyi Sedat Gür; gözyaşlarına boğulurken, ağabey Sedat Gür ve baba Fahri Gür, "Dik duracağız" diyerek şehidin tabutunun önünde fotoğraf çektirdi.

Yeğeni her şeyden habersiz oyun oynadı
Gür’ün 29 Mart’ta Merve Gür ile nikah kıydığı, 21 Temmuz’da da düğün yaptıkları öğrenildi. Şehidin ablası Serap Akdağ’ın 5 yaşındaki oğlu Doruk Akdağ ise dayısının cenazesinde her şeyden habersiz telefonla oyun oynadı. Anne Fikriye Gür ve eşi Merve Gür, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Merve Gür, eşinin tabutuna askerle birlikte omuz verdi. Öte yandan Manisa Valisi Mustafa Hasan Güvençer de cenazeyi omuzladı.

Binlerce kişi dua etti
Şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür’ün cenazesine binlerce Salihlili katılarak dualar etti. Vatandaşlar, cenaze aracının geçişinin ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Cenazeye; Manisa Valisi Mustafa Hasan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Tugay Komutanı Albay Şefik Güvenç, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, ilçe belediye başkanları ve şehidin yakınları katıldı.

Aykut Yeniçağ - Behzat Akcan - Ceren Atmaca - Hasan Yiğen - Önder Aydın - Sinan Yeniçeri 

Etiketler: şehit, şehit Uzman Çavuş Süleyman Gür, Şırnak-Cizre Karayolu


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