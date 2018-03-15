Karnındaki kitleden çıkanlar doktorları bile şoke etti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede iki kadın hastanın karnından çıkanlar hem doktorları hem de hastaları şok etti. Fazla kilo şikayetiyle hastaneye gelen 17 yaşında bir genç kızın yapılan kontrollerinde fazla kilo zannedilen kitlenin 8 aylık bebek büyüklüğünde dev bir kist olduğu ortaya çıkarken, diğer bir kadın hastada ise ameliyat sonrası yumurtalık kisti içinden çıkan saç ve dişle şok oldu. Hastalardaki kist, saç ve diş Operatör Dr. Enes Bil tarafından başarı bir operasyonla çıkarıldı. İki hastanın da durumunun iyi olduğunu belirten Operatör Dr. Enes Bil bu tarz vakaların binde bir kişiye denk geldiğini söyledi. İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuşan Operatör Dr. Enes Bil, Mardin'de açık ve kapalı ameliyatlarda ilk kez bu vakanın gerçekleştiğini ifade ederek, “Bizim ilk olarak yaptığımız operasyonda dermoid kist olarak MR tanısını koyduk. Hastayı kapalı olarak laparoskopik ameliyat ettik. Kitlenin içinde yumak şeklinde saç ve diş olduğunu tespit ettik. Kitleyi patalojiye sevk ettik” dedi.

"8 Aylık bebek büyüklüğündeki kitleyi kilo sanmış"

17 yaşındaki hastanın kilo alma şikayetiyle başvuru yaptığını aktaran Bil, şunları kaydetti:

“Hastamız kilo aldığını ve veremediğini söylüyordu. Hastamızı ultrasona aldığımızda tüm karnı dolduran bir kitle olduğunu gördük. Tomografi yardımıyla kitleyi inceledik. Kitlenin iyi huylu tek taraflı olduğuna kanaat getirdikten sonra ameliyata aldık. Kitlenin çok büyük olmasından dolayı kapalı ameliyatla yapamadık. Tek taraflı bir şekilde yumurtalığı alarak kızımızın da hayatına etki etmeden operasyonu başarı ile tamamladık. Hastalarımız tabi bu tarz vaka olunca kendileri de çok şaşırıyor. Beklemediklerini söylüyorlar. Özellikle vücudun iç tarafında vücudun dış dokularının olması saç, diş gibi hasta için şaşırtıcı oluyor.”

Beril Solmuşgül - Murat Akgül - Selman Güneş

