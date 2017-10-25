Diğer
Kategoriler

Karnından 11 kilogram ağırlığında bir kitle çıkartıldı

Eskişehir Devlet Hastanesi’ne rahatsızlığı sebebiyle ameliyat edilen bir hastanın karnından 11 kilogram ağırlığında bir kitle çıkartıldı.

Karnından 11 kilogram ağırlığında bir kitle çıkartıldı

25 Ekim 2017 11:37

Hastanede başvuran 39 yaşındaki Ö.T.ye, muayene sonrası doktorlar tarafından ameliyat tarih verildi. Doğum Uzmanı Dr. Ergül Sivri, Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Kaplan’ın da yer aldığı ekip tarafından ameliyata alınan hastanın karnında 120 santimetre boyunda, 35 santimetre çapında 11 kg ağırlığında olan kitleyi gören ameliyat ekibi gözlerine inanamadı.

Kitleyi başarılı bir operasyonla çıkartan ameliyat ekibi, bu durumla ilk kez karşılaştıklarını, hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edildiğini söylediler. 

Etiketler: eskişehir devlet hastanesi

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç