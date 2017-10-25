Karnından 11 kilogram ağırlığında bir kitle çıkartıldı

Hastanede başvuran 39 yaşındaki Ö.T.ye, muayene sonrası doktorlar tarafından ameliyat tarih verildi. Doğum Uzmanı Dr. Ergül Sivri, Anestezi Uzmanı Dr. Kemal Kaplan’ın da yer aldığı ekip tarafından ameliyata alınan hastanın karnında 120 santimetre boyunda, 35 santimetre çapında 11 kg ağırlığında olan kitleyi gören ameliyat ekibi gözlerine inanamadı.

Kitleyi başarılı bir operasyonla çıkartan ameliyat ekibi, bu durumla ilk kez karşılaştıklarını, hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve kısa sürede taburcu edildiğini söylediler.