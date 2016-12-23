Diğer
Kategoriler

Karnından 13 litre sıvı tümör çıktı

Konya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Saadet Kızılkaya’nın karnından 13 litre sıvı çıkartıldı.

Karnından 13 litre sıvı tümör çıktı

23 Aralık 2016 11:02
Karnından 13 litre sıvı tümör çıktı - Tıkla İzle

Konya’da yaşayan 4 çocuk annesi Saadet Kızılkaya, yaklaşık 5 aydır karnı şişmeye ve ağrımaya başladı. Ağrıları her geçen gün artan ve nefes almakta güçlük çeken Kızılkaya, Medicana Konya Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda karnında 13 litre sıvı tümör olduğu tespit edilen Kızılkaya’nın ameliyatla karnındaki sıvı alındı.

Karın şişkinliğinden rahatsızlandığını ve önce bir kadın doğum doktoruna gittiklerini söyleyen Saadet Kızılkaya, “Bizi bir tıp fakültesine sevk ettiler. Biz de bu hastaneyi uygun bulduk. Ben menopoza gireceğimi düşünürken birden tümör olduğunu söylediler. Şok üstüne şok yaşadık, çünkü hiç beklemediğimiz bir durumdu. Tümör baya bir geniş karın içi zarımı kaplamış. İlk başta korkularım vardı ama şu anda kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Nefes almakta güçlük çekiyordum artık ama şu anda baya rahatım” sözlerini kullandı.
Gerçekleştirilen ameliyatın ardından hasta hakkında bilgi veren Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, “Hastanın karnında çok büyük bir miktarda sıvı vardı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bunun tümöre ait bir sıvı olduğuna karar verildi. Bu tümör sık görülen bir tümör değil, nadir görülen bir tümör” dedi.

Ameliyat ekibinde yer alan Medikal Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler ise, hastaya uyguladıkları ameliyat metodunu ısıtılmış karın içi kemoterapi uygulaması olarak açıklarken, “Yaklaşık 42 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi solüsyonunu belli bire süre dahilinde karın içine tatbik etmek suretiyle yapılan bir uygulama. Kendi hastamızda uygun gördüğümüz dozlarda biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alarak tedavisini uyguladık. Bildiğimiz kadarıyla bu tedavi yöntemi Konya’da ilk olarak uygulandı. Hastanemizde ekim arkadaşlarımızla bu hasta için bu yöntemi Konya’da uygulamış olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir tedavi yöntemini de Konya’ya kazandırdığımız için ayrıca çok mutluyuz” diye konuştu.  

Etiketler: Saadet Kızılkaya, sıvı tümör, Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SAĞLIK VİDEO GALERİ
SAĞLIK FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç