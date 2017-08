Karpuz pekmezi ekonomiye 250 milyon lira katkı sağlayacak

Aşçılık kursu eğitmenleri ve kursiyerler, Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 20'sini gerçekleştiren Adana'da tarlada kalan karpuzun tüketime ve ekonomiye kazandırılması için çalışma başlattı.



Yüreğir Belediyesi'nin Deneysel Mutfağı'nda sürdürülen 2 aylık AR-GE çalışması neticesinde, serinleten lezzeti ile yaz aylarının vazgeçilmez ürünü olan karpuzdan 'Süper Pekmez' üretildi.



Süper Pekmez adı verilen karpuz pekmezi, bilimsel inceleme ve analiz yapılması için Çukurova Üniversitesi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne gönderildi. Yapılan tahlillerde, Süper Pekmez'in kalp damar hastalıklarından kanser riskinin azaltılmasına kadar pek çok hastalığa karşı yüksek mineral ve besin öğeleri barındırdığı ortaya çıktı.



Uzmanlardan tam not alan Süper Pekmez'de kalp ve damar dostu olarak bilinen demir, fosfor, magnezyum minerallerin yüksek oranda barındırdığı, kansere karşı koruyucu olarak bilinen likopen maddesi, sindirimi kolaylaştıran bedensel lif ile A ve C vitaminlerinin diğer pekmezlere göre on kat fazla olduğu belirtildi.

Süper Pekmez için patent başvurusunda bulunan Yüreğir Belediyesi, üretilen yeni pekmezi belediye bünyesinde kurulacak üretim merkezi ile organik olarak tüketiciye ulaştırılacak.



Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, pekmez üretimi ile çiftçinin çeşitli tarımsal riskleri nedeniyle tüketime sokamadığı ürünün ekonomiye kazandırılmasıyla 250 milyon liralık ek kazanç getirmesinin tahmin edildiğini belirtti.

Süper Pekmez nasıl yapılıyor?



Karpuzun suyu posasından ayrılıp sıkıldıktan sonra süzeklerden geçirilip tertemiz berrak bir hale getiriliyor. Tencerelere alınan karpuz suyu 8 ila 10 saat arasında kaynatılıyor. Kaynadıkça kıvam alan karpuz suyu pekmeze dönüşüyor.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli