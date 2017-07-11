Diğer
Kategoriler

Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı

11 Temmuz 2017 19:34
Karpuz yüklü kamyonet devrildi: 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, E96 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Ramazan Çelik yönetimindeki 64 NH 503 plakalı karpuz yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Oğuzhan Çoban (22) ve Yiğit Enes Diri’yi (17) sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkardı.
Kaza sonrası kamyonette bulunan karpuzlar yola saçılırken, yaralılardan kamyonet sürücüsü Ramazan Çelik, özel hastaneye, Oğuzhan Çoban ve Yiğit Enes Diri ise Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Behzat Akcan 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 34°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!