Karpuzun yolculuğu başladı

Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin karşılandığı Adana'da turfanda yetiştirilen yerli karpuz fideleri Karataş ilçesinde üreteci Veli Şahbaz’ın tarlasında dikildi. Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi. Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. Deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde mayıs ayının ilk haftası hasat edilecek.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, karpuzun bölge açısından son derece önemli bir ürün olduğunu söyledi. Her yıl karpuzun ocak ayının sonuna doğru ekildiğini ancak bu sene havaların sıcak gitmesi nedeniyle karpuzun 15 gün daha erken ekildiğini belirten Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

"Türkiye’nin en erkenci karpuzu burada yetiştirilmekte. Geçen yıl toplam 120 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılan Adana’da 1 milyon 250 bin ton ürün alındı. Türkiye Çin’den sonra ikinci büyük karpuz üreticisi. Karpuz ülkemizin en önemli ürünlerinden biridir. Karpuz ekildikten sonra mayısın ilk haftası hasat edilecektir."

Karpuzda ekim alanının bu yıl da 120 bin dekar olacağını belirten Doğan, bu seneki karpuz fiyatlarının da karpuz çıkınca arz ve talebin belirleyeceğini söyledi.

"Karpuz geçen yıl yandı, tarlada kaldı"

Geçen yıl karpuz üreticisinin turfanda üründe kar ettiğini ancak Haziran ayından sonra karpuzun fiyatının düştüğünü belirten Mehmet Akın Doğan, “Haziran’ın sonlarına doğru Afrika’dan sıcak esen rüzgar ve Adana’nın kuzeyinden esen rüzgar ile karpuz tam yetişmeden pişti ve karpuzlar 2017 yılında tarlada kaldı. Başı iyiydi ama sonu kötü oldu. Çiftçilerimiz karpuz, kavun ve domatesten perişan oldu. Geçen yıl karpuzun kilogram fiyatı 10-15 kuruşa kadar düştü” dedi.

Doğan, geçen sene zarar eden üreticilerin zararlarının TARSİM tarafından karşılanmadığını bu sene ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Üretici Veli Şahbaz ise karpuzun bahçede dönümünün 2 bin 500 TL’ye mal olduğunu vurgulayarak, “Giderlerimiz çok yüksek. Geçen sene fiyatlar dönüme 3 bin 500 TL ile 4 bin arasında satıldı ama bu sene ne olacak bilmiyoruz. Tedirginlik içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici