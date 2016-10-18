Kars’ta birkaç gündür etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece sabaha doğru başlayan ve etkili olan kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. 8 ayı kış olan Kars’ta karın erken yağması vatandaşları da kara kara düşündürdü. Henüz kışlık yakacaklarını almayan vatandaşlar kışın erken geldiğini belirttiler.

“Hazırlıksız yakalandılar”

Kentte sabaha doğru başlayan ve bir anda etrafı beyaza bürüyen kar, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Erken saatlerde işlerine giden vatandaşlar dışarıda kar sürpriziyle karşılaştı. Öte yandan kar yağışıyla birlikte Kars Kalesi, Harakani Türbesi ve Evliya Cami ile Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan kaz heykeli de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kars’ta kar yağışı devam ederken, trafik ekipleri kent dışına çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Işık Çapanoğlu