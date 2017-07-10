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Kars Çayı’da boyu kadar balık tuttu

Kars Çayı’nda boyu kadar balık tutan amatör balıkçı, balığı kaldırmakta zorlandı.

Kars Çayıda boyu kadar balık tuttu

10 Temmuz 2017 13:06

Kars’ta amatör olta balıkçılığı yapan Talip Gökçek, Kars Çayı’nda oltayla 30 kiloluk yayın yakaladı. Gökçek, oltaya yakaladığı yayını sudan çıkarırken, boyu kadar olan yayın balığını kaldıramayınca sürükleyerek sudan dışarı çıkarttı.

Talip Gökçek’in tuttuğu yayını ise yanında bulunan arkadaşı Mesut Irgalı, cep telefonuyla kayıt etti. Kars’ta yaklaşık 30 yıldır oltayla balık tutan Talip Gökçek’in daha önce de 50 kiloluk yayın tuttuğu ortaya çıktı.
Özellikle son günlerde bazı balıkçıların olta ile değil balıkların yuvasına ağ serdikten sonra dalarak balık tuttuğunu ifade eden Gökçek, gelişi güzel avlanma nedeniyle Kars’ta özellikle yayın balığının neslinin tükendiğine dikkat çekti. 

Işık Çapanoğlu
 

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Etiketler: balık, Kars çayı


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