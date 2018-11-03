Kars Doğu Ekspresi BİLETİ Fiyatları| Doğu Ekspres bileti Kaç TL? | Doğu Ekspresi nereden kalkar, tarifeler saat kaçta?

TCDD Doğu Ekspresi nereden, saat kaçta kalkıyor, Doğu Ekspresi yataklı vagon fiyatları ve Ankara-Kars Doğu Ekspresi fiyatlarına buradan ulaşabilirsiniz. Foto- Tur düzenleyen çok sayıda genç, Doğu Ekspresi ile Kars'ın yolunu tutuyor. Günübirlik fotoğraf çekildikten sonra dönülen bir yer hâline gelen Türkiye'nin en uzak doğusunda bulunan Kars, sosyal medyada da gündeme oturdu. Doğu Ekspresi ise gençler arasında ‘'Like'' ekspresi olarak tanınmaya başlandı. Doğu Ekspres nereden ve kaçta kalkar? Biletler ne kadar? Nereden alınır? / Doğu Ekspres nereye gider? Bilet fiyatları! Kars Doğu Ekspresi biletlerini bulmak isteyenler hem internetten hem de çevresinden yoğun bir şekilde sorgulamaya devam ediyor...

DOĞU EKSPRES BİLET FİYATLARI

Aldığınız bölüme göre değişiklik gösteren Doğu Ekspres bilet fiyatları 47 TL. TCDD'nin sitesine baktığınız zaman hemen online bilet alabiliyorsunuz.

Yatak Kuşet Fiyatları

YATAKLI VAGON FİYATLARI (YOLCU BAŞINA TAŞIMA + YATAK FİYATI)

TRENLER TAM

Ankara-Kars (Ekspres) 1 Yatak DOĞU EKSPRESİ 95,00

Ankara-Kars (Ekspres) 2 Yatak 80,00

Ankara-Kurtalan(Eks) 1 Yatak GÜNEY EKSPRESİ 87,75



Doğu Ekspresi'ne 10 bin bilet talebi

Ankara-Erzurum-Kars arası sefer yapan Doğu Ekspresi kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Doğu Ekspresi'ne talep Kasım ayının ilk günlerinde 10 bine ulaştı.

Ankara ile Kars arasında sefer yapan trende yoğunluk geçen yıla göre iki katına çıktı. Sosyal medya sayesinde trene ilginin artmasıyla Doğu Ekspresi'ne daha güçlü lokomotif ve vagonlar eklendi. Biletleri günler öncesinden satışa çıkan trene daha kış ayına girilmeden 10 bin talep bulunuyor.



Türkiye'nin dört bir tarafı demir ağlarla örülürken, en eski demiryolu hatlarından biri olan Doğu Ekspresi treni kendi turizmini oluşturdu. Geçtiğimiz yıl kış aylarında binlerce gezgin Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresiyle seyahat ederek Doğu'yu ziyaret etme imkanı buldu