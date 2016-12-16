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Kars donuyor!

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatını durma noktasına getirdi.

Kars donuyor!

16 Aralık 2016 11:06
Kars donuyor! - Tıkla İzle

Kars’ta gece eksi 25’i bulan soğuk adeta her şeyi dondurdu. Kentte çok sayıda araç dondu çalışmadı. Vatandaşların sokaklarda yürümekte zorluk çekti. Nefeslerin donduğu kentte, hareket halindeki araçlar dondu. Donan araçlarını yeniden çalıştırmak ise çok zor oldu. Bazı vatandaşlar araçlarına sıcak su dökerken, bazıları da araçlarına takviye yaparak çalıştırabildi. İşyerlerinin camları buz tutan esnaf ise fön makinesi ile işyerinin camının buzunu açtı.

“Kat kat elbise giyerek soğuktan korunmaya çalıştılar”
Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta sabah erkenden dışarı çıkan vatandaşlar soğuktan korunmak için üzerlerine kat kat elbise giydiler. Bazı vatandaşların ise atkı ve bereleri buz tuttu.

“Hareket halinde araçlar dondu”
Hareket halindeki araçlarının donduğunu ifade eden n sürücüler, “Gece eksi 25’i buldu. Mazot dondu, servise çıkamıyoruz. 20-25 araç kaldı. Çalışan araba stop ediyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Tüple donan mazotu ısıtıyorlar. Aracım yolda dondu, yolcuları yolda bıraktım. Artık ne yapacağımızı bilemiyoruz” dedi.
Yaklaşık 1 saatten fazla aracını çalıştırmak için çaba sarf ettiğini ifade eden Mehmet Nur, “Araçlar dondu çalışmıyor. Halimizi görüyorsunuz, memleketin hali bu, eksi 25 derece soğuk var. Hemen hemen her gün böyle oluyor, kıştır” diye konuştu.

“35 köy yolu ulaşıma kapalı”
Soğuk havanın etkili olduğu kentte karla mücadele çalışmaları da devam ediyor. Kars’ta 35 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ise İl Özel İdaresi’ne ait karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan soğuk havada vatandaşlar tarafından dökülen yemler ise kuşların yem kapma mücadelesini gözler önüne serdi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars


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