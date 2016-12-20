Kars’ta etkili olan soğuk hava özellikle sabah erken saatlerde işlerine giden vatandaşları olumsuz etkiledi. Soğuktan korunmaya çalışan vatandaşların atkı ve bereleri buz tuttu. Kentte çok sayıda ev ve iş yerinin suları buz tutarken, araçların da donduğu kente hayat adeta durma noktasına geldi.

"Adeta donuyoruz, buz kestik"

Havaların çok soğuk olduğunu ifade eden Ergün Saraçoğlu, "Gece hava sıcaklığı eksi 30-32 dereceyi buldu. Sularımız dondu. Sabah arabayı çalıştıramadım. Bayağı bir uğraştım arabayı çalıştırmak için hava soğuk, adeta donuyoruz, buz kestik" dedi.

Kars’ta soğuk havadan en çok etkilenen ise dışarıda çalışanlar oldu. Dereiçi mevkiinde çalışan işçiler, bir taraftan soğukla mücadele ederken, diğer yandan da işlerinin bir an evvel bitmesi için yoğun çaba sarf etmeleri kameralara yansıdı.

Öte yandan Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Kars'ta dün gecenin en düşük sıcaklığı sıfırın 32 derece oldu. Kars’ta sabah saat 08.00’de ise termometreler eksi 26’yı gösterdi.

Işık Çapanoğlu