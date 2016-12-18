Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Şehitliği’nde bulunan ağaçlar beyaza büründü. Kırağı tutan ağaçlar, kartpostallık görüntüler verdi.

Şehit heykelleriyle birlikte adeta beyaz gelinliğe bürünmüş ağaçlar, görenleri büyüledi.

Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış’ta çok sayıda araç soğuktan donarken, çatılarda eksi 30 dereceyi bulan soğukta bir metrelik buz sarkıtları oluştu. Soğuk havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceği öğrenildi.

Işık Çapanoğlu